MyEdu offre ai genitori uno spazio digitale gratuito per affrontare le sfide scolastiche ed emotive dei figli con strumenti pratici esperti e contenuti #educazioneemotiva #genitorialità #cooperativelearning #genitoriefigli #intelligenzaemotiva

di questa società sempre più competitiva, può rendere difficile mantenere un equilibrio sereno tra supporto e pressione. Per questo, myedu si propone come alleato prezioso, offrendo uno spazio digitale gratuito ricco di strumenti pratici, contenuti educativi e il supporto di esperti, per accompagnare genitori e figli lungo il percorso di crescita con fiducia e consapevolezza.

L 'epoca in cui viviamo è un'epoca dominata da aspettative sempre più alte, non solo sul lavoro, ma anche a scuola, dove agli studenti non basta essere preparati, ma devono eccellere. Questa pressione, però, non grava solo sui giovani, ma si riflette anche sui genitori che, se da un lato cercano di essere un punto di riferimento solido per i figli, dall'altro sono spesso consumati dall'ansia di vederli emergere. Un'ansia che, come un riflesso inevitabile, si riversa sugli studenti, caricandoli di aspettative spesso irrealistiche. Secondo Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico e tra i massimi esperti di didattica cooperativa ed educazione emotiva, alla guida di MyEdu Coaching, preziosa sezione della piattaforma MyEdu, è proprio questa la «difficoltà più grande» che i genitori incontrano oggi nel seguire il percorso di crescita, scolastico e no, dei propri figli: accompagnarli senza cadere nella trappola della competizione esasperata.

