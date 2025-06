mycia e qodeup nasce una nuova partenership

MyCIA e Qodeup, due protagonisti della digitalizzazione nel settore horeca italiano, annunciano una partnership strategica nata dalla crescita parallela e dalla concorrenza che li ha distinti nel tempo. Questa alleanza mira a integrare le tecnologie, offrendo ai ristoratori soluzioni innovative, efficienti e all’avanguardia. L’accordo prende avvio con la distribuzione da parte di MyCIA del sistema di...

DOPO ANNI di crescita parallela e concorrenza diretta nel mondo dei menù digitali, MyCIA e Qodeup, oggi considerati i due player più rilevanti sul mercato italiano per la digitalizzazione dei servizi horeca, annunciano una partnership strategica per integrare le proprie tecnologie e offrire ai ristoratori un’esperienza ancora più completa, efficiente e all’avanguardia. L’accordo prende avvio con la distribuzione da parte di MyCIA del sistema di self checkout dal tavolo Q-pay, la soluzione di pagamento al tavolo sviluppata da Qodeup, unica soluzione del suo genere attiva nell’Europa mediterranea, che ha già convinto migliaia di locali, riducendo drasticamente i tempi di attesa, semplificando la divisione del conto tra commensali e aumentando le mance per il personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net