MXGP | un weekend positivo per Cairoli al GP di Gran Bretagna Il ducatista più forte dei problemi

Il GP di Gran Bretagna di MXGP si è rivelato un weekend ricco di segnali promettenti per Antonio Cairoli, che nonostante alcuni problemi ha dimostrato tutta la sua classe sul difficile circuito di Matterley Basin. Con due ottimi piazzamenti in top 10, il ducatista ha confermato di essere sempre una minaccia concreta nel campionato mondiale. La gara ha dimostrato che, anche in condizioni impegnative, l’esperienza e la determinazione possono fare la differenza, lasciando ben sperare per le prossime sfide.

Un weekend che ha fornito segnali molto positivi per Antonio Cairoli. Il pilota Ducati ha ottenuto la top 10 in entrambe le manche del GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, specialità MXGP, centrando rispettivamente la settima e l’ottava piazza sull’ostico circuito di Matterley Basin. Due piazzamenti importanti, maturati in condizioni tutt’altro che semplici con un tracciato molto tecnico che ha richiesto uno sforzo significativo a tutti i protagonisti in lizza. In particolar modo a colpire è stato lo start del ducatista, bravo nelle due gare a rimanere sempre nel gruppo dei migliori nonostante qualche sbavatura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP: un weekend positivo per Cairoli al GP di Gran Bretagna. Il ducatista più forte dei problemi

