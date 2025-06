MX2 Simon Laengenfelder domina a Matterley Basin e scappa in classifica Andrea Adamo deve reagire

Il talento di Simon Laengenfelder brilla sotto il sole di Matterley Basin, dove ha dimostrato di essere un vero campione inarrestabile. La sua doppietta e la vittoria nella Qualifying Race non sono solo risultati, ma segnali chiari di una leadership consolidata nel Mondiale MX2 2025. Ora, Andrea Adamo deve trovare la forza e la strategia per reagire e riaprire i giochi. La corsa è appena diventata ancora più avvincente e ricca di suspense.

Se il Mondiale MX2 fosse vissuto come un incontro di boxe, possiamo tranquillamente affermare che la tappa del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione 2025, ha messo a segno un colpo importante e secco da parte di Simon Laengenfelder. Il tedesco della KTM, infatti, ha completato il fine settimana perfetto a Matterley Basin con successo nella Qualifying Race del sabato e doppietta nelle due manche domenicali. I punti in palio erano 60? Bene, il leader della classifica generale ha fatto percorso netto, salendo a quota 575 nella graduatoria, allungando ampiamente sul nostro Andrea Adamo che si trova a 523. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Simon Laengenfelder domina a Matterley Basin e scappa in classifica. Andrea Adamo deve reagire

