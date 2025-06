Musica Spontanea | l’omaggio sonoro ad Alan Bedin debutta a Caorle nella mostra Surrealismo e Fantastico

Vieni a scoprire “Musica Spontanea – Omaggio a Demetrio Stratos”, un’esperienza multisensoriale unica nel suo genere. L’evento, debutto assoluto di Alan Bedin a Caorle, si inserisce nella mostra “Surrealismo e Fantastico” al Centro Culturale A. Bafile, offrendo un viaggio tra suoni, sogni e dimensioni fantastiche. Non perdere questa occasione di immergerti in un’arte sonora innovativa e coinvolgente, che ti lascerà senza parole, portandoti oltre i confini della realtà.

Caorle, Venezia – Sabato 28 giugno 2025. Una straordinaria esperienza multisensoriale attende il pubblico al Centro Culturale A. Bafile di Caorle con "Musica Spontanea – Omaggio a Demetrio Stratos", l'innovativa esposizione sonora firmata da Alan Bedin, artista e performer vicentino, che debutta nel contesto della mostra "Surrealismo e Fantastico: The Infinite Madness of Dreams", curata da Matteo Vanzan. L'appuntamento è fissato per sabato 28 giugno alle ore 16.00, con un evento che unisce musica sperimentale, arte visiva e installazione sonora. Un omaggio alla voce e alla ricerca sonora che richiama l'eredità di Demetrio Stratos, con la partecipazione di musicisti di rilievo come Paolo Tofani (Area), Saverio Tasca e il producer Edoardo Piccolo.