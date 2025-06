Musica senza Confini la terza edizione si allarga

Musica senza Confini torna con la sua terza edizione, ampliando i suoi orizzonti e coinvolgendo nuove location oltre a Monte Castello di Vibio e Monte Santa Maria Tiberina. Promosso dall’associazione Adei con il sostegno di Fondazione Perugia e il patrocinio dei Comuni, questo festival offre un’esperienza unica di musica, cultura e connessione tra territori. Preparati a lasciarti sorprendere da un calendario ricco di emozioni e sorprendenti incontri musicali che abbattono ogni confine.

Non solo Monte Castello di Vibio e Monte Santa Maria Tiberina, il festival Musica senza Confini, promosso dall’associazione Adei, con il sostegno di Fondazione Perugia e il patrocinio dei Comuni di CittĂ della Pieve, Monte Castello di Vibio e Monte Santa Maria Tiberina, in questa sua terza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Musica senza Confini, la terza edizione si allarga

In questa notizia si parla di: terza - confini - musica - edizione

Il 18 maggio la terza edizione di 'Lo sport oltre i confini' - Il 18 maggio torna a Firenze la terza edizione di "Lo sport oltre i confini", una giornata dedicata allo sport, all'integrazione e al divertimento.

– Si è conclusa la terza edizione di “ascolto musicale” destinato ai detenuti all’interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia. L’evento, denominato “Musica Oltre” e che ha previsto cinque concerti di musica dal vivo per i detenuti, è stato organizzato da tutti Vai su Facebook

Musica senza Confini, la terza edizione si allarga; Torna Musica senza Confini: piĂą cittĂ e nuovi eventi; Tre giornate al presidio ex Gkn, tra musica libri e dibattiti oltre i confini.

Musica senza Confini, la terza edizione si allarga - Il festival toccherà non solo Monte Castello di Vibio e Monte Santa Maria Tiberina ma anche Città della Pieve, Gubbio e Perugia: nuovo format e il concorso Giallo in Jazz ... Lo riporta perugiatoday.it

Vibo, il carcere risuona di musica e diritti: successo per la terza edizione di “Musica Oltre” - Cinque concerti dal vivo organizzati dai club Soroptimist calabresi per promuovere inclusione e umanità in carcere ... Da strettoweb.com