Musica indipendente a Bologna

scintillante notte di San Lorenzo, tra sogni, desideri e un amore che brucia sotto il cielo stellato. Gli Stil Novo, con la collaborazione di Arta, ci regalano una ballata intensa e avvolgente, capace di toccare il cuore di chi ascolta. Un inedito mix di passione e musica che promette di conquistare Bologna e oltre. La notte di San Lorenzo diventa così il simbolo di un sentimento senza confini, pronto a illuminare le emozioni di tutti.

Online il singolo “La notte di San Lorenzo” feat. Arta “ La notte di San Lorenzo ” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano piĂą romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi. A lei il compito di dare un elegante tocco esotico al brano. Il testo racconta di una solitaria passeggiata sulla spiaggia durante la notte delle stelle cadenti. Si ottiene così il contrasto tra la gioia della gente che si diverte ai falò e il “male di vivere” di chi ha perso la persona amata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica indipendente a Bologna

In questa notizia si parla di: musica - bologna - indipendente - notte

Bologna, è la notte dei miracoli: dopo 51 anni la Coppa Italia è di nuovo tua! - Bologna celebra una notte di miracoli dopo 51 anni: la Coppa Italia torna a casa. Il 14 maggio 2025, una città intera si è unita in un'esplosione di gioia nella Capitale, ripetendo le emozioni del passato.

Sabato 28 giugno al Festival Paratod@s25 e in apertura del concerto degli ASSALTI FRONTALI, live di CAL Carlotta Cecchinato, in arte Cal, classe 1995. Artista indipendente che viaggia fin da bimbetta dalle parole alla stampa, dalla pittura alla musica, dal Vai su Facebook

Musica indipendente a Bologna; Cesare Cremonini: “Partivamo da Bologna per ballare al Cocoricò, la notte era il nostro social”; 25-26-27 aprile: a Porta Pratello memoria, musica, cultura e comunità .

Rave party a Villa Angeletti a Bologna, musica a tutto volume e un’altra notte insonne per i residenti: interviene la Digos - con i cittadini che segnalano musica a tutto volume, schiamazzi e altri disagi. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Bologna, musica in libreria - Il cantautore Marcello Petruzzi (in arte 33ore), in occasione della presentazione del libro di Chiara Caporicci “Musica indipendente in Italia. Lo riporta bologna.repubblica.it