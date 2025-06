Mura sud in via Baluardi Oggi il via ai lavori

Oggi si accendono i motori sui lavori in via Baluardi, nel cuore delle Mura Sud. Al Baluardo dell’Amore, prenderà forma il nuovo camminamento accessibile, parte integrante del progetto Spazi Verdi Open Wall e della strategia Look Up! di Atuss, dedicata a un’urbanistica più sostenibile e inclusiva. Un passo concreto verso una città più vivibile, sicura e aperta a tutti, per un futuro che guarda avanti con entusiasmo.

Lavori al via da oggi sul camminamento delle Mura di via Baluardi e all’altezza del Baluardo dell’Amore (accesso al baluardo livello strada), dove verrà allestito il cantiere dei progetti di realizzazione del Percorso Accessibile Mura Sud ( Spazi Verdi Open Wall ) che fa parte della strategia Look Up! per Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. Si tratta della realizzazione di un camminamento accessibile e sicuro nella parte alta delle Mura di via Baluardi e della riqualificazione dei baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Non ci saranno modifiche sostanziali alla viabilità, ma solo per il camminamento a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mura sud in via Baluardi. Oggi il via ai lavori

Consegnati due cantieri: nuovo look per i Baluardi di San Giorgio e dell'Amore - Martedì 3 giugno segna una nuova era per Ferrara con la consegna dei cantieri per il restyling dei baluardi di San Giorgio e dell'Amore.

