Muore studente di diciassette anni Travolto dallo scooter di un coetaneo La tragedia sulla Tosco Romagnola

Una tragedia che ha scosso la tranquilla notte di Pontedera: un giovane di 17 anni, Raid Amir, ha perso la vita in un incidente stradale sulla Tosco Romagnola. La tragica scena si è consumata appena dopo i festeggiamenti, lasciando una comunità sotto choc. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra gioia e dolore, e l'importanza della prudenza sulle strade.

di Gabriele Nuti Il sangue, il dolore, la morte quando le luci e la musica della festa si erano appena spente. Un ragazzo di 17 anni è stato investito da uno scooter guidato da un coetaneo sulla Tosco Romagnola, all’altezza del bivio con via Castelli, una delle strade di accesso al centro di Pontedera dalla statale che corre lungo l’Era e l’Arno. E’ successo alle 3 di ieri notte. La vittima si chiamava Raid Amir, abitava a Ponsacco ed era figlio di una coppia di origine marocchina da pochi anni residente nella cittadina del mobile dopo aver abitato nel comune di Casciana Terme Lari. Raid aveva frequentato tutte le scuole, comprese le medie, a Perignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore studente di diciassette anni. Travolto dallo scooter di un coetaneo. La tragedia sulla Tosco Romagnola

