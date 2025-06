Muore così sotto agli occhi del figlio | è atroce chi era Giuseppe Lo conoscevano tutti

Una tragedia sconvolge le vette delle Pale di San Martino: Giuseppe Tararan, stimato istruttore del CAI e appassionato alpinista, ha perso la vita in un incidente in montagna. La sua scomparsa, avvenuta sotto gli occhi del figlio durante una scalata, ha lasciato sgomenti amici e comunità. Chi era Giuseppe, un uomo che aveva dedicato la vita alle sue passioni e alla sicurezza degli altri? La risposta a questa domanda ci permette di comprendere il suo lascito e l’impatto di questa perdita.

Un grave incidente in montagna ha sconvolto la comunità alpinistica del Trentino-Alto Adige e del Veneto: Giuseppe Tararan, 64 anni, istruttore del Club Alpino Italiano della sezione di Cittadella, ha perso la vita sabato scorso precipitando dalla Cima Lastei, nel gruppo delle Pale di San Martino. Originario di Sandrigo, in provincia di Vicenza, ma residente a San Pietro in Gu (Padova), Tararan era molto conosciuto nel mondo dell'alpinismo per la sua lunga esperienza e il suo impegno nella formazione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 15, mentre l'uomo stava affrontando una scalata in cordata insieme al figlio Alessandro, 34 anni, anch'egli esperto alpinista, e a un terzo compagno.