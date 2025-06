Muore a 34 anni dopo una caduta in carcere | disposto l' esame istologico sul corpo di Adam Compaore

Una tragica vicenda scuote la comunità di Parma: Adam Compaore, 34 anni, perde la vita a seguito di una caduta avvenuta nel carcere. Trasferito d’urgenza in ospedale, si dispone ora l’esame istologico sul suo corpo per chiarire le cause di questa drammatica scomparsa. I risultati di questo approfondimento saranno fondamentali per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia e trasparenza in un caso che ha colpito profondamente tutti.

E' stato disposto l'esame istologico sul corpo di Adam Compaore, il detenuto 34enne originario del Burkina Faso, il 12 giugno all'Ospedale Maggiore di Parma. E' arrivato dal carcere di via Burla alcuni giorni prima, per essere ricoverato nel reparto di Rianimazione. L'esame, i cui risultati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Muore a 34 anni dopo una caduta in carcere: disposto l'esame istologico sul corpo di Adam Compaore

