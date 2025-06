Mugello Re Marc più forte di tutto Il weekend perfetto oltre i fischi Lo show di Marquez oscura Pecco

Il Mugello si è acceso di emozioni e colpi di scena, con Marquez protagonista assoluto e Pecco Bagnaia in ombra. Dopo un weekend intenso, il numero 93 scrive un nuovo capitolo nel suo leggendario percorso, conquistando la vittoria personale che rafforzano la sua leggenda. Un trionfo che potrebbe rivelarsi decisivo nella battaglia iridata, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e pronta una nuova sfida all’orizzonte.

dall’inviato SCARPERIA (Firenze) Novantatrè volte Marquez. Sì, proprio 93, come il suo numero, quello stampato sul cupolino della sua moto, quello che ieri, con il trionfo sulla pista del Mugello ha fissato il nuovo aggiornamento alla lista delle sue vittorie. Il Gp d’Italia consegna così a Marc il successo personale (in tutte le categorie) numero 93. Vittoria, quella firmata al Mugello che si trasforma in una stilettata – probabilmente decisiva – anche alla possibilità che Pecco Bagnaia possa diventare in qualche modo un avversario diretto nella caccia al titolo. I punti che separano Marco e Pecco nella classifica mondiale, da ieri sono 110. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net