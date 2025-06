Movimento 5 Stelle la squadra casertana per le elezioni regionali

Il Movimento 5 Stelle si prepara a conquistare la provincia di Caserta con una squadra determinata e radicata nei territori, pronta a portare avanti un cambiamento autentico alle prossime elezioni regionali d’autunno. Tra conferme e novità, il mix di giovani, amministratori locali e attivisti civici rappresenta una forza unitaria e concreta, capace di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini. È l’inizio di una nuova fase per il territorio, che promette di fare davvero la differenza.

Il Movimento 5 Stelle scalda i motori in provincia di Caserta e punta su una lista fortemente radicata nei territori per le elezioni regionali d'autunno. Tra conferme e volti nuovi, emerge un mix di giovani, amministratori locali e attivisti civici, tutti accomunati da un impegno concreto nelle.

