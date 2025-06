Movida | festa abusiva in un lido guida in stato d’ebbrezza e sequestrata una mazza chiodata

Nella notte tra sabato e domenica, Reggio Calabria si è animata con un intervento decisivo della polizia locale, impegnata a garantire sicurezza e legalità. Tra le operazioni più sorprendenti, il sequestro di una mazza chiodata e la scoperta di una movida incontrollata con festa abusiva e guida in stato di ebbrezza. Un intervento che sottolinea l’importanza di tutelare cittadini e visitatori, mantenendo il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

Nella notte tra sabato e domenica, la polizia locale di Reggio Calabria ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme amministrative e commerciali. L'attività, disposta nell'ambito del piano nazionale

