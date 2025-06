Movida a Pescara | il Tar conferma le restrizioni l’ordinanza Cenerentola non si ferma

La movida di Pescara si ferma ancora una volta: il Tar ha confermato le restrizioni dell’ordinanza “Cenerentola”, che limita gli orari dei locali nel centro cittadino. Una decisione che garantisce maggiore tranquillità e sicurezza, anche se potrebbe alimentare le discussioni tra esercenti e giovani. La sfida tra divertimento e ordine pubblico si intensifica, lasciando aperta la domanda: fino a quando potremo godere della vivace vita notturna pescarese?

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha respinto la richiesta presentata dai gestori dei locali di sospendere l’ordinanza “Cenerentola”, che impone limiti agli orari della movida nel centro di Pescara. Le restrizioni, prorogate dal 1° giugno per 60 giorni, resteranno quindi in vigore per tutta l’estate. Di conseguenza, nell’area di piazza Muzii, i tavolini all’aperto dovranno essere rimossi entro la mezzanotte nei fine settimana, e le consumazioni potranno avvenire solo all’interno dei locali. Il fulcro della questione rimane l’inquinamento acustico e il superamento del limite legale di 50 decibel. 🔗 Leggi su Citypescara.com

In questa notizia si parla di: movida - pescara - restrizioni - ordinanza

