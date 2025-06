Movida a Pescara Confartigianato lancia l’allarme | Serve un tavolo di confronto tra residenti e imprenditori

La movida a Pescara continua a scatenare dibattiti tra residenti e imprenditori, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra divertimento e tranquillità. Confartigianato lancia un appello: “Non è ancora troppo tardi per sedersi a un tavolo e ragionare su regole condivise”. La sfida è armonizzare esigenze contrastanti, preservando la vitalità della città senza compromettere il diritto al riposo dei cittadini. Solo attraverso il dialogo si potrà trovare una soluzione duratura e sostenibile.

"Non è ancora troppo tardi per sedersi a un tavolo e ragionare su regole condivise". A rilanciare l'appello, ormai ricorrente da almeno cinque anni, è il direttore di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale. Al centro, ancora una volta, il delicato equilibrio tra diritto al riposo dei residenti e vitalità economica delle aree della movida cittadina, dopo l'ultima ordinanza "Cenerentola" firmata dal sindaco, che spegne la musica in piazza Muzii alla mezzanotte del fine settimana. "Chiediamo un confronto autentico – spiega Vianale – per non far morire quelle zone che per anni hanno rappresentato il volto più vivace della città, con eventi di qualità e opportunità di lavoro".

