Motomondiale | via libera dalla Commissione Europea Liberty Media acquisisce la MotoGP

Il Motomondiale si prepara a una svolta storica: la Commissione Europea ha dato il via libera all’acquisizione di Liberty Media, già proprietaria della Formula 1, che ora controlla l’84% delle quote. Ezpeleta, a capo di Dorna, mantiene il 16% e continuerà a guidare l’organizzazione. Un nuovo capitolo per il mondo delle due ruote sta per cominciare, con le firme da ufficializzare entro il 3 luglio 2025, segnando un'epoca di innovazione e progresso.

La società americana, già proprietaria del Mondiale F1, avrà l'84% delle quote. Ezpeleta, capo di Dorna, mantiene il 16% e rimane a capo della parte organizzativa. Le firme entro il 3 luglio 2025.

