MotoGP promossi e bocciati GP Italia 2025 | male gli italiani Promosso solo Di Giannantonio!

Il GP d’Italia 2025 di MotoGP ha acceso i riflettori su un risultato sorprendente: tra promossi e bocciati, solo Giannantonio si distingue come promosso tra gli italiani. Un’ulteriore conferma di come questa gara abbia messo in evidenza le luci e le ombre del panorama motociclistico nazionale. Tra i protagonisti, alcuni hanno brillato, altri hanno deluso, ma il vero vincitore rimane lui, simbolo di tenacia e talento italiano.

Il Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP si è disputato in un periodo generalmente adibito agli esami, siano essi di maturità o della scuola media (quella della vita, invece, non finiscono mai). Dunque, il tema dei promossi e bocciati è estremamente pertinente alle giornate correnti. PROMOSSI. MARQUEZ Marc (Ducati) – Ha imposto la sua legge, conquistando l’iconografico successo numero 93 nella pista di casa dell’azienda alla quale ha fortemente voluto legarsi per tornare al vertice. Non vinceva al Mugello da 11 anni e basta questo dato a sottolineare l’eccezionalità della sua performance. Ormai è palese, il Mondiale può perderlo solo nel caso di imprevisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Italia 2025: male gli italiani. Promosso solo Di Giannantonio!

In questa notizia si parla di: promossi - motogp - bocciati - italia

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

MotoGp Mugello 2025, le pagelle di Riccardo Galli; Voti in libertà: promossi e bocciati di Austin; SSP, le pagelle: i promossi e bocciati del 2024.

Promossi e bocciati - Le risposte degli esperti Affari Tuoi, morta Harley Zuriatti a 29 anni: l'ex concorrente partecipò al progr ... Come scrive msn.com

MotoGp Mugello 2025, le pagelle di Riccardo Galli - Marc Marquez, asso pigliatutto: pole, record della pista, Sprint e gara. Scrive msn.com