MotoGp Marquez | Ringrazio Tardozzi chi fischia non è tifoso

Nel cuore pulsante del Mugello, teatro di emozioni e rivalità storiche, si è consumata una scena che ha diviso i tifosi: l'ennesima contestazione a Marc Marquez, campione indiscusso e ora pilota di una leggenda italiana. Tra applausi e fischi, il weekend ha evidenziato come il passato e il presente si intreccino, alimentando discussioni appassionate sulla passione vera e le bandiere sventolanti. E così, anche in tempi di grandi successi, la storia della MotoGP continua a scriversi tra amore, sfide e…

Bologna, 23 giugno 2025 – Dieci anni dopo i tifosi di Valentino Rossi non hanno dimenticato, anche se Marc Marquez guida la moto italiana per eccellenza. Nel sabato del Mugello, che in passato era stato ribattezzato ‘Mugiallo’ a segnalare un territorio made in VR46 per successi (sette) e tifo, si è consumata l’ennesima frattura, con i fischi della tribuna a Marc Marquez, vincitore della Sprint Race sul fratello Alex e su Pecco Bagnaia. In risposta si era mosso Davide Tardozzi, che aveva cercato di zittire i fischi con una eloquente frase ‘è rosso’, in riferimento a Marc Marquez oggi alfiere Ducati e di quei colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Marquez: “Ringrazio Tardozzi, chi fischia non è tifoso”

In questa notizia si parla di: marquez - tardozzi - motogp - ringrazio

MotoGP, fischi per Marc Marquez al Mugello. Davide Tardozzi non ci sta e risponde ai tifosi - Al Mugello, i fischi contro Marc Marquez hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori.

Marc Marquez: «Ringrazio Tardozzi, chi mi fischia non è un vero tifoso della MotoGp» - X Vai su X

Marc Marquez fischiato dai tifosi al Mugello dopo la vittoria nella Sprint Race del MotoGP d'Italia Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, ha risposto in maniera molto netta zittendoli e facendo un gesto inequivocabile verso le tribune. "State zitti, state zitti Vai su Facebook

Marc Marquez: «Ringrazio Tardozzi, chi mi fischia non è un vero tifoso della MotoGp»; Marquez ringrazia Tardozzi dopo i fischi del Mugello: Non sono veri appassionati; MotoGp, Marquez: “Ringrazio Tardozzi, chi fischia non è tifoso”.

Marc Marquez: «Ringrazio Tardozzi, chi mi fischia non è un vero tifoso della MotoGp» - Marc Marquez è ritornato sui fischi e gli insulti del popolo del Mugello durante il weekend del Gp d'Italia, che per lui e la Ducati è stato trionfale: pole, vittoria nella Sprint e nella gara lunga. Come scrive msn.com

MotoGp, Marquez: “Ringrazio Tardozzi, chi fischia non è tifoso” - Polemiche durante il weekend al Mugello per i fischi a Marc Marquez nella giornata di sabato: è ancora accesa la rivalità con i tifosi di Rossi. Riporta msn.com