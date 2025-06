motogp marc marquez ha le mani sul mondiale da pecco bagnaia parole di resa dopo il mugello

Se fosse stata una partita di calcio, il risultato sarebbe un gol già segnato: Marc Marquez ha le mani sul mondiale, mentre Pecco Bagnaia si consuma in parole di resa dopo il Mugello. Il Gran Premio d’Italia ha confermato che il pilota di Cervera domina la scena, lasciando pochi dubbi sul destino finale del campionato 2025. La melodia non cambia, e la vittoria sembra ormai scritta.

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP rappresentava un cruciale grado di giudizio nella rincorsa al Mondiale 2025. Se anche al Mugello si fosse udita la stessa sinfonia già sentita negli appuntamenti precedenti, allora sarebbe stato il segnale che a Cervera possono cominciare a pensare come festeggiare il titolo. La melodia non è cambiata, dunque in Catalogna si può stare tranquilli. Se fosse stata una partita di calcio, il risultato sarebbe un secco 0-2. La squadra di casa, pur cercando in tutti i modi di farsi valere, non avrebbe potuto nulla contro gli ospiti (provenienti dalla penisola iberica), semplicemente perché rivelatisi superiori. 🔗 Leggi su Oasport.it