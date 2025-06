MotoGP l’estasi di Tardozzi | canta Celentano al box Gresini per festeggiare Alex Marquez

Nel cuore del Mugello, tra emozioni e sorprese, Davide Tardozzi si prepara a festeggiare con brani di Celentano al box Gresini, mentre Alex Marquez conquista la scena. Un momento di grande entusiasmo per la Ducati, che si confronta con un contesto ricco di tensione e allegria, dove i protagonisti si distinguono tra sfide e vittorie. La passione del MotoGP si accende, e tutto è pronto a scrivere nuove pagine di questa avvincente stagione.

Un Davide Tardozzi non solo pronto a zittire i fischi del Mugello, nel nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ma propenso a condividere la gioia con la grande famiglia Ducati. Una situazione particolare per la Casa di Borgo Panigale, con Marc Marquez a recitare il ruolo del primattore e Francesco Bagnaia sempre più affine a "Calimero" nelle sue esternazioni ai microfoni e nel rendimento in sella alla GP25. Il Team Manager della Rossa, ieri, aveva comunque dedicato delle parole di grande vicinanza a Pecco, nella consapevolezza di avere sempre a disposizione un pilota estremamente veloce: "Non abbiamo dubbi sulla sua velocità.

