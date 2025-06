MotoGP GP Olanda 2025 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8

Il Motomondiale 2025 si appresta a regalare un altro emozionante capitolo con il Gran Premio di Olanda, in programma ad Assen, la tanto amata “Università delle moto”. Dopo il successo del Mugello, gli appassionati sono pronti a vivere un’altra giornata di adrenalina, sfide e spettacolo. Scopri il programma, gli orari, le modalità di visione in streaming e le guide di Sky e TV8 per non perdere neanche un istante di questa entusiasmante tappa.

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2025. Dopo la splendida tappa del Mugello, le due ruote si preparano per vivere un altro evento da non perdere, ovvero il Gran Premio di Olanda, nono appuntamento della stagione. Si gareggerà sulla “Università delle moto”, ovvero il tracciato di Assen, una di quelle piste sulle quali tutti vogliono vincere e lasciare il proprio segno. Ci attende una tappa di capitale importanza per le tre categorie. La classe regina arriva all’evento con Marc Marquez sempre più in controllo dopo la doppietta del Mugello. Il Cabroncito, infatti, comanda con 270 punti contro i 240 del fratello Alex, mentre al terzo posto troviamo Francesco “Pecco” Bagnaia ormai distante 110 lunghezze dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming - La MotoGP alza il ritmo e si prepara a vivere una delle fasi più intense della stagione 2025. Il decimo round, il Dutch Tourist Trophy, si terrà ad Assen dal 27 al 29 giugno, portando appassionati e spettatori davanti a emozionanti sfide.

27/06 10:45 - 11:30 Libere 1 15:00 - 16:00 Pre Qualifiche 28/06 10:10 - 10:40 Libere 2 10:50 - 11:30 Qualifiche (anche su TV8) 15:00 Sprint (anche su TV8) 29/06 09:40 - 09:50 Warm-Up 14:0

