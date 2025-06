MotoGp Di Giannantonio fa contento Cesare Cremonini | Il podio un sogno

Il Mugello ha regalato emozioni indimenticabili, con Fabio Di Giannantonio che conquista un podio da sogno sulla Ducati VR46 Pertamina, grazie a un sorpasso spettacolare su Pecco Bagnaia. La vittoria di Diggia non solo rallegra i tifosi, ma fa anche felice Cesare Cremonini, che vede la passione per le corse e la musica intrecciarsi in un connubio di pura emozione. Un risultato che rimarrà nella storia e che dimostra come lo sport possa unire e ispirare.

Bologna, 23 giugno 2025 – La delusione di Pecco Bagnaia ha fatto da contraltare al podio di Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 Pertamina griffata di una colorazione particolare. Il team di Valentino Rossi si è preso la soddisfazione di un terzo posto al Mugello, il massimo risultato possibile grazie a Diggia, con un sorpasso mozzafiato proprio su Pecco Bagnaia e con la moto spinta dai colori speciali di Alaska Baby, l’ultimo album di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, come noto, è grande amico di Vale Rossi e pochi giorni dopo il duplice concerto nel suo Dall’Ara è sbarcato al Mugello, per tifare VR46 con i colori dell’aurora boreale che hanno ispirato il disco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Di Giannantonio fa contento Cesare Cremonini: “Il podio un sogno”

