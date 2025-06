MotoGP a Liberty Media | dalla Commissione Europea il via libera

La MotoGP si prepara a un nuovo capitolo di crescita e innovazione grazie all’ok della Commissione Europea a Liberty Media. Con questa approvazione, si apre la strada alla finalizzazione dell’acquisizione di Dorna, detentrice dei diritti del prestigioso campionato. Un passo fondamentale che promette di rivoluzionare il mondo delle due ruote, portando emozioni ancora più intense e un coinvolgimento globale senza precedenti. La svolta è ormai alle porte.

La Commissione Europea ha dato il via libera a Liberty Media Corporation al fine di completare la propria acquisizione di Dorna, detentrice dei diritti della MotoGP. L'approvazione rappresentava lo step conclusivo relativo alla finalizzazione dell'accordo, la cui chiusura è prevista non oltre il 3 luglio 2025, o prima di tale data. "La MotoGP si sta già evolvendo .