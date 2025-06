Mostra Il ritmo del rito di Nadia Kuprina

Immergiti nell’universo di Nadia Kuprina attraverso "Il ritmo del rito", un’esposizione che celebra la magia e il simbolismo dei rituali. Curata da Roberta Gubitosi, questa mostra inaugura il 27 giugno presso il Wine Creative Lab 47 Anno Domini, offrendo un viaggio tra arte e spiritualità. Un’occasione unica per scoprire come i rituali scandiscono il nostro vivere quotidiano e profondo, invitandoci a riflettere sul loro ruolo essenziale nella nostra esistenza.

NADIA KUPRINA Il ritmo del rito a cura di Roberta Gubitosi 27 giugno – 5 ottobre 2025 Inaugurazione venerdì 27 giugno ore 17:30 orario 9:00 -19:00 (da lunedì a sabato) ingresso libero L’esclusivo Wine Creative Lab 47 Anno Domini ospita la mostra "Il ritmo del rito", personale dell’artista. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mostra "Il ritmo del rito" di Nadia Kuprina

In questa notizia si parla di: rito - ritmo - mostra - nadia

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si mostra felice dopo la fine del percorso con Gianmarco Steri - Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si mostra felice e raggiante dopo la fine del percorso con Gianmarco Steri.

Femminicidio: Mazzega sarà processato con rito abbreviato - Il rito abbreviato Sarà celebrato con il rito abbreviato il processo a carico di Francesco Mazzega, l'uomo di 37 anni accusato dell'omicidio della giovane fidanzata Nadia Orlando. Riporta udinetoday.it

Lo strabiliante ed esilarante mondo di Nadia Budde - Per la prima volta in Italia una mostra della berlinese Nadia Budde, una delle più divertenti ... Come scrive romatoday.it