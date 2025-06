Mostra e ciclostorica tutto pronto per il weekend della Via dei Carraresi

Cittadella si trasforma in un palcoscenico di emozioni d'altri tempi, dove il fascino del passato si fonde con la passione per il ciclismo. Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra biciclette d'epoca, raduni di appassionati e atmosfere suggestive: la Via dei Carraresi ti aspetta per celebrare 800 anni di storia su due ruote, un viaggio nel tempo che non puoi perdere!

Cittadella ha già tutto pronto per un weekend alla vecchia maniera. Sabato e domenica (21-22 giugno) è infatti il weekend della Via dei Carraresi, “una pedalata lunga 800 anni” come la storia della città murata, che per un paio di giornate si dedicherà al ciclismo vintage, alle sue peculiarità e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Mostra e ciclostorica, tutto pronto per il weekend della Via dei Carraresi

In questa notizia si parla di: tutto - pronto - carraresi - mostra

