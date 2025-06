Mosca attacco all' Iran non influenzerà dialogo Russia-Usa

Le tensioni internazionali continuano a evolversi con dinamiche complesse e spesso indipendenti tra loro. L’attacco degli Stati Uniti all’Iran, ad esempio, non dovrebbe influenzare il dialogo tra Russia e Iran, come ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Questa distinzione rafforza la percezione di processi autonomi nel panorama geopolitico, lasciando intravedere un quadro internazionale sempre più articolato e sfaccettato.

L'attacco degli Usa all'Iran non avrà un impatto sul dialogo tra la Russia e l' Iran. "Si tratta di processi indipendenti", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

