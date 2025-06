Morto schiacciato da una lastra di marmo | la vittima è Adriano Mazzelli

Un terribile incidente scuote la comunità di Botticino: Adriano Mazzelli, 53enne di Gardone Valtrompia, ha perso la vita schiacciato da una lastra di marmo durante il lavoro in cava. La tragedia, avvenuta lunedì 23 giugno in via del Marmo, ha suscitato grande dolore e preoccupazione sulla sicurezza nei cantieri. È fondamentale approfondire le cause e rafforzare le misure di tutela per evitare che simili tragedie si ripetano.

È morto schiacciato sotto una pesante lastra di marmo mentre lavorava in cava: si chiamava Adriano Mazzelli, aveva 53 anni e viveva a Gardone Valtrompia. Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 23 giugno, in una cava situata in via del Marmo a Botticino. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Morto schiacciato da una lastra di marmo: la vittima è Adriano Mazzelli

