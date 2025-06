Morto mentre cercava funghi Raccolta fondi in sua memoria

amico, appassionato di natura e cucina. La sua passione per i boschi e la voglia di condividere momenti autentici con gli amici sono state spezzate troppo presto. Per onorare la memoria di Marco e sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore, abbiamo avviato una raccolta fondi. Un gesto semplice ma carico di affetto, che ci permette di mantenere vivo il suo spirito e di ricordarlo sempre con il sorriso che amava condividere.

Una raccolta fondi in memoria di Padella, come gli amici chiamavano Marco Panzeri, il cuoco di 33 anni di Valgreghentino che domenica scorsa è morto nei boschi della Valsassina, mentre stava cercando funghi. A lanciare l’iniziativa, tramite la piattaforma online Gofundme è Francesca, sorella di Marco. "Il nostro Padella ci ha lasciati – spiega lei -. Un destino crudele, mentre faceva una delle cose che amava di più. Spirito libero, grande viaggiatore e grande anima bella: il contributo che raccoglieremo andrà a supportare progetti sociali per le associazioni e realtà del territorio". Già più di una cinquantina in poche ore quanti hanno aderito alla sottoscrizione, intitolata “Marco, il nostro Padella“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto mentre cercava funghi. Raccolta fondi in sua memoria

