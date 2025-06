Morto in sella alla sua moto a soli 36 anni | chi è la vittima della tragedia stradale

Il mondo dello sport e delle emozioni si è fermato in lutto per Luca Cuscianna, il giovane motociclista di 36 anni che ha perso la vita in un tragico incidente lungo via Dismano. Originario di Matera e residente ad Alfonsine, Luca era conosciuto per il suo spirito gentile e la passione per le due ruote. Un ragazzo che lasciava un segno indelebile, il cui sorriso ora resterà vivo nel ricordo di chi lo aveva conosciuto.

È tanto il dolore per la morte di Luca Cuscianna, il motociclista 36enne che ha perso la vita in un incidente lungo via Dismano nel tardo pomeriggio di ieri. Luca era originario di Matera, ma da tempo risiedeva nel territorio di Alfonsine. A novembre avrebbe compiuto 37 anni. "Un ragazzo gentile.

