Morto Gabriele Molteni primario di Otorinolaringoiatria al Sant' Orsola di Bologna aveva 45 anni | il dolore

Una perdita incolmabile scuote la comunità medica e la città di Bologna: è scomparso prematuramente Gabriele Molteni, il dedicato primario di otorinolaringoiatria del Sant'Orsola. A soli 45 anni, il suo talento e la sua passione lasciano un vuoto enorme. Il dolore è profondo, ma il suo esempio di impegno e umanità resterà vivo. La sua memoria continuerà a ispirare molti.

