Morto Francesco Pazienza Dalla P2 ad Ali Agca era l’uomo dei misteri

Francesco Pazienza, il protagonista invisibile dietro alcune delle vicende più oscure degli anni Ottanta, se n’è andato a 79 anni. Dalla P2 ad Ali Agca, la sua vita è stata un viaggio tra intrighi e segreti, culminato con l’irriverente rivendicazione che la parola ‘faccendiere’ fosse stata coniata da Scalfari per lui. Un personaggio che ha attraversato il crocevia delle storie più misteriose d’Italia, lasciando un’eredità avvolta nel velo dell’enigma.

Sulla copertina del suo ultimo libro rivendicava che la parola 'faccendiere', che avrebbe avuto in futuro tanto successo sulla stampa italiana, era stata coniata ad hoc da Eugenio Scalfari per la sua "modesta persona". Dopo una vita vissuta sul crocevia delle storie più misteriose del Paese – dalla strage di Bologna all'attentato a Papa Wojtyla – è morto a 79 anni nell'ospedale di Sarzana (La Spezia), l'uomo dei misteri degli anni Ottanta Francesco Pazienza. Ex agente del Sismi, massone, protagonista più o meno palese di tante trame segrete, Pazienza, che era nato in provincia di Taranto nel 1946, abitava in una villa a Lerici, nel Golfo dei Poeti, dove stava trascorrendo gli anni della vecchiaia.

Dalla P2 a Bologna: è morto l’ex faccendiere Francesco Pazienza, l’uomo dei misteri italiani - Una notizia che scuote il mondo dell’Italia dei misteri: Francesco Pazienza, l’ex faccendiere al centro di intrighi e segreti, ci ha lasciato a 79 anni.

Morto Francesco Pazienza, l’ex agente segreto del Sismi legato ai grandi misteri d’Italia - Da tempo abitava in una villa a Lerici, si è spento a 79 anni: fu indicato come il capo del “Supersismi” e coinvolto in numerose vicende giudiziarie, dal crac Ambrosiano al depistaggio sulla strage di ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Francesco Pazienza è morto: dalla P2 a Bologna, addio all’uomo dei misteri italiani - «Io ho pagato tutti i miei presunti errori, molti altri no», diceva negli ultimi anni della sua vita, dal suo buen ritiro di mare, a Lerici. Come scrive informazione.it