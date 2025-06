Morto Arnaldo Pomodoro a San Servolo il suo Disco in forma di Rosa del deserto

Addio a Arnaldo Pomodoro, il maestro della scultura italiana, scomparso a Milano alla vigilia del suo 99° compleanno. La sua straordinaria opera "Disco in forma di Rosa del deserto" incanta i visitatori all’ingresso di San Servolo, testimonianza di un talento senza tempo. Con la sua arte, ha saputo trasformare il metallo in poesia, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dell’arte contemporanea. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso le sue creazioni e ispirazioni.

Una sua scultura "Disco in forma di Rosa del deserto" è collocata all'ingresso di San Servolo, isola di proprietà della Città metropolitana, in concessione alla Venice international university. Domenica 22 giugno, alla vigilia dei suoi 99 anni, è morto a Milano il celebre scultore Arnaldo.

