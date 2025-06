Morti sul lavoro due vittime in due incidenti nel bresciano e nel comasco

Tragedie sul lavoro scuotono la Lombardia: due vittime in altrettanti incidenti nel Brescia e nel Comasco, evidenziando ancora una volta la pericolosità di certi ambienti lavorativi. A Botticino, un operaio di 54 anni è stato travolto da una lastra di marmo durante le operazioni in cava. La sicurezza deve tornare al centro dell’attenzione per prevenire altre tragedie e tutelare chi ogni giorno rischia la vita.

Due uomini hanno perso la vita lunedì mattina in due diversi incidenti sul lavoro in Lombardia. A Botticino, in provincia di Brescia, un operaio di 54 anni impegnato in lavori di estrazione e lavorazione di marmo nella cava è stato travolto da una lastra di marmo, per cause ancora in corso di accertamento. Dopo le operazioni di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso con elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia ove è successivamente deceduto nel reparto di rianimazione. Sul posto sono giunti il personale della Stazione di Botticino, la polizia mineraria e l’Ats di Brescia, che ha informato l’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro della cava. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morti sul lavoro, due vittime in due incidenti nel bresciano e nel comasco

