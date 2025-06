Morte di David Rossi il giallo dell’orologio Ferite sul polso incompatibili con la caduta

Il mistero sulla morte di David Rossi si infittisce: i nuovi dettagli sui frammenti dell’orologio e le ferite al polso, incompatibili con una semplice caduta, sollevano ancora più domande. La scena del tragico evento del 6 marzo 2013 a Siena si arricchisce di un nuovo enigma, che potrebbe cambiare radicalmente la ricostruzione dei fatti. Quali segreti nasconde questa intricata vicenda? È giunto il momento di fare luce.

Siena, 23 giugno 2025 – Quando David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps, è caduto da una finestra del palazzo della banca il 6 marzo 2013, non aveva più l' orologio al polso: il cinturino e la cassa dell'orologio sono caduti separatamente. Il nuovo particolare, che rafforza gli interrogativi sulla lesione che l'ex manager aveva al polso, emerge dai primi risultati dell' esame del vi deo della caduta dell'ex manager che la Commissione parlamentare di in chiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, aveva richiesto al tenente colonnello dei Ris di Roma Adolfo Gregori proprio per fare ulteriori verifiche sul particolare dell'orologio insieme all'esame incaricato al medico legale incaricato, Robbi Manghi, da cui era già emerso che la ferita al polso era difficilmente compatibile con la caduta.