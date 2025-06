Montiel | Inter non c’è differenza con l’Europa! A caccia dei tre punti

A pochi giorni dalla sfida decisiva tra Inter e River Plate, Gonzalo Montiel si prepara a scendere in campo con determinazione. Il difensore argentino ha dichiarato in esclusiva a TNT Sport che la squadra biancorossa punta a conquistare i tre punti per proseguire il cammino nel Mondiale per Club. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di tensione, un vero banco di prova per entrambe le formazioni: scopriamo insieme cosa si aspetta Montiel da questa partita cruciale.

A pochi giorni dalla delicata sfida tra Inter e River Plate, Gonzalo Montiel ha parlato in esclusiva a T NT Sport, emittente inglese. SFIDA – Archiviata la seconda giornata del Mondiale per Club, il difensore del RiverPlate,Gonzalo Montiel, ha parlato a TNT Sport. Queste le sue parole in vista della sfida contro l’Inter che vale il passaggio del turno. «Come sempre, anche contro l’Inter cercheremo di fare i tre punti. Contro il Monterrey è mancato il gol, nel secondo tempo tempo abbiamo avuto molte occasioni. È stato un peccato perché ne abbiamo avute tante ma non siamo riusciti a concretizzare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Montiel: «Inter, non c’è differenza con l’Europa! A caccia dei tre punti»

