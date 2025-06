Monte Bianco in equilibrio tra due cime a 4.000 metri | la spettacolare impresa di un funambolo francese

Immaginate l’ardimento di attraversare uno spazio sospeso tra due maestose cime a 4000 metri, dove il coraggio e la destrezza si incontrano in una danza vertiginosa. Antoine Mesnage, funambolo francese, ha sfidato l’impossibile percorrendo 800 metri su una fune sottile 19 mm, tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet. Un'impresa che lascia il cuore battente, ricordandoci che il vero piacere arriva solo quando si supera la paura e si conquista l’incredibile.

Antoine Mesnage ha percorso 800 metri su una fune spessa 19 mm tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet, sospeso a 700 metri dal suolo. “Il piacere arriva dopo, quando dici a te stesso: è fatta”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monte Bianco, in equilibrio tra due cime a 4.000 metri: la spettacolare impresa di un funambolo francese

