Montana Jordan di Young Sheldon si è sposato le nozze country con Jenna Weeks | È una bellezza indescrivibile

Montana Jordan, il giovane talento di "Young Sheldon", ha fatto battere i cuori con il suo matrimonio country in Texas. A soli 22 anni, l’attore ha sposato Jenna Weeks, una bellezza indescrivibile, in una cerimonia intima e autentica. Un amore che conquista anche i più scettici, confermando che le vere storie d’amore nascono nei luoghi più semplici e genuini. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa splendida unione.

Montana Jordan si è sposato. L'attore, 22 anni, noto per i suoi ruoli in Young Sheldon e Georgia and Mandy's First Marriage, è convolato a nozze con la compagna Jenna Weeks. Il matrimonio si è tenuto il 21 giugno in Texas, loro stato d'origine, in perfetto stile country e alla presenza di amici e parenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: montana - jordan - young - sheldon

Young Sheldon’s Meemaw Predicted Georgie & Mandy’s First Marriage’s Origin Story Years Before The Spinoff Began - Il titolo "Georgie & Mandy’s First Marriage" non è solo evocativo, ma anche un riflesso accurato delle previsioni di Meemaw in Young Sheldon, che aveva anticipato questo importante capitolo della vita di Georgie.

#SerieTv #Sitcom 19,57 Italia2 ch 49 Young Sheldon di Chuck Lorre, Steven Molaro Stagione 2 Episodi 3-4 con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts, Jim Parsons, Matt Hobby, Wyatt McLure. #MaratonaTV - X Vai su X

Jordan Montana di Young Sheldon si è sposato, le nozze country con Jenna Weeks: È una bellezza indescrivibile; Young Sheldon: 5 curiosità sull'ultima stagione della serie spin-off di The Big Bang Theory; Iain Armitage, star di Young Sheldon, in un adorabile video tiene tra le braccia la figlia di Montana Jordan.

Jordan Montana di Young Sheldon si è sposato, le nozze country con Jenna Weeks: “È una bellezza indescrivibile” - L'attore, 22 anni, noto per i suoi ruoli in Young Sheldon e Georgia and Mandy's First Marriage, è convolato a nozze con ... Si legge su fanpage.it

Young Sheldon’s Montana Jordan Ties Knot; Here’s Everything About the Wedding - Young Sheldon reminds us of a brilliant boy living with his family—father, mother, brother, and sister—in Texas. Secondo newsslash.com