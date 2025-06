Montagna otto morti nel weekend e oltre 100 interventi Soccorso alpino

Il primo weekend estivo si è rivelato drammaticamente fatale per gli amanti della montagna, con otto vittime e oltre 100 interventi di soccorso alpino. Tra incidenti in parete e grotte inesplorate, la montagna si conferma un ambiente affascinante ma pericoloso, richiedendo grande prudenza e rispetto delle regole. È fondamentale riflettere sulle cause di questi incidenti e promuovere una cultura della sicurezza in alta quota.

(Adnkronos) – Otto vittime e oltre 100 interventi nel primo weekend estivo per il Soccorso alpino: tra questi anche un incidente in grotta che ha coinvolto due speleologi. Come fa sapere il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il numero più tragico si è registrato in Trentino-Alto Adige, con sei vittime in cinque distinti incidenti .

