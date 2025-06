Montagna alpinisti esperti precipitano e muoiono in Trentino

Una tragedia scuote le Dolomiti del Trentino: un alpinista esperto perde la vita durante una scalata, rinnovando il dolore per un’altra perdita sul nostro territorio. Simone Navarini, 29 anni, appassionato e presidente della SAT di Ravina, ha precipitato per oltre 50 metri, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e comunità. È un richiamo a riflettere sulla sicurezza in montagna e sulla passione che ci lega a queste cime ma anche ai rischi che comportano.

Seconda tragedia della montagna in Trentino. Nella giornata di sabato 21 giugno 2025 nel gruppo delle Dolomiti del Brenta è morto un 29enne esperto alpinista trentino. A perdere la vita, dopo essere precipitato per oltre 50 metri durante la scalata lungo la parete del Sasso San Giovanni, Simone Navarini, insegnante in una scuola di Trento e presidente della Sat (Società Alpinisti Tridentini) di Ravina.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Montagna, alpinisti esperti precipitano e muoiono in Trentino

In questa notizia si parla di: trentino - montagna - alpinisti - esperti

Aliante precipita e si schianta sulla montagna, morti i due uomini a bordo. Tragedia in Trentino - Una tragedia sconvolge il Trentino: un aliante precipita e si schianta sulle montagne, portando via la vita di due uomini.

Montagna, alpinisti esperti precipitano e muoiono in Trentino; Pale di San Martino, scivola in parete e resta appeso nel vuoto: muore così Giuseppe Tararan, istruttore esperto del Cai veneto; Trentino: trovata la salma di uno degli escursionisti inglesi dispersi.

Montagna, alpinisti esperti precipitano e muoiono in Trentino - Nella giornata di sabato 21 giugno 2025 nel gruppo delle Dolomiti del Brenta è morto un 29enne esperto alpinista trentino. msn.com scrive

Secondo alpinista morto in Trentino. E’ precipitato dalla parete del Sasso San Giovanni - Sempre ieri pomeriggio era morto sulla Cima dei Lastei nel gruppo delle Pale di San Martino nel Trentino orientale, Giuseppe Tararan, 64 anni, residente a San Pietro in Gu in provincia di Padova e ... Come scrive repubblica.it