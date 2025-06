Monia & the Saints Band live al Trend-Up di Negrar

Venerdì 27 giugno, preparatevi a vivere un’esplosione di energia alla Trend Up di Negrar con Monia & The Saints Band! Dalla musica internazionale a quella italiana, il loro mix di rock e R&B vi conquisterà fin dal primo ascolto. Non perdete questa serata imperdibile: musica dal vivo, brividi e tanta divertimento vi aspettano per rendere indimenticabile la vostra estate. Sarà una notte da ricordare, quindi...

Venerdì 27 giugno dalle 21 vi aspetta una serata a tutta musica con la band del momento. Monia & The Saints Band, più carica che mai, saprà intrattenere il pubblico con le canzoni più famose del panorama musicale internazionale ed italiano. Il loro repertorio spazierà dal classic rock al r&b, dal.

