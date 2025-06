monferrato on stage 2025 con roby facchinetti paola turci dente

Monferrato On Stage 2025 si prepara a conquistare i cuori di appassionati e visitatori con un mix irresistibile di musica, cultura e sapori autentici. Dopo le prime date di Villafranca d’Asti e Cocconato, l’evento prosegue con un ricco cartellone estivo che vedrà protagonisti artisti del calibro di Roby Facchinetti, Paola Turci e Dente. Un’esperienza unica che celebra le eccellenze del territorio, unendo grandi emozioni sonore alle delizie dell’enogastronomia locale, rendendo questa edizione indimenticabile per tutti...

Monferrato On Stage 2025 avrĂ un ricco programma che accompagna tutta l’estate del territorio, con concerti e promozione enogastronomica. Dopo l’anteprima del 10 maggio a Villafranca d’Asti (Asti) e il primo appuntamento tenutosi lo scorso 7 giugno a Cocconato (Asti), prosegue la decima edizione del Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il Monferrato alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale. Fino al 13 settembre altri 11 appuntamenti pensati per valorizzare e far conoscere sempre piĂą il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu