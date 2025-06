Mondiali Rugby Under 20 | dove vedere tutte le partite in tv e streaming

Preparati a vivere l’emozione del rugby juniores come mai prima d’ora! Dal 29 giugno al 19 luglio, l’Italia ospiterà la prestigiosa World Rugby U20 Championship, con le dodici nazionali più forti al mondo che si sfideranno in un torneo imperdibile. Ma dove poter seguire tutte le partite? In tv, in streaming, in chiaro o su satellite: ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un minuto di questa spettacolare competizione!

Prenderà il via domenica la World Rugby U20 Championship, la Coppa del Mondo juniores di rugby che si disputa in Italia. Le dodici nazionali Under 20 più forti al mondo si sfideranno nella fase a gironi che qualificherà le prime di ogni girone e la migliore seconda alle semifinali. E tutto il torneo sarà visibile in chiaro, sul satellite o in streaming. Il torneo giovanile si svolgerà dal 29 giugno al 19 luglio, portando a Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona le future stelle del rugby internazionale. Per la terza volta nella storia, l’Italia ospiterà la rassegna iridata, che vedrà trentuno partite trasmesse integralmente grazie all’intesa siglata con Rai, Sky Italia e la piattaforma OTT The Rugby Channel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Rugby Under 20: dove vedere tutte le partite in tv e streaming

