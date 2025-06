Mondiali di scherma paralimpica Bebe Vio capo delegazione

L’Italia si prepara a conquistare Iksan 2025, un appuntamento imperdibile nel mondo della scherma paralimpica. Con Bebe Vio al timone come capo delegazione, i nostri atleti sono pronti a brillare sulle pedane internazionali dal 2 al 7 settembre. Un progetto di passione, determinazione e talento che promette emozioni indimenticabili. La sfida è aperta: il cuore azzurro si sente già vibrante di speranza e ambizione.

La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione. È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre. Sono 13 gli atleti italiani che saliranno sulle pedane iridate, convocati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada.