Mondiali 2026 in Usa cosa succede all’Iran? I possibili scenari

Il countdown verso i Mondiali 2026, che per la prima volta vedranno 48 squadre in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada, ha già acceso l’entusiasmo globale. Tuttavia, tra le tensioni geopolitiche, il futuro di alcune nazionali è incerto. Tra queste, l’Iran si trova al centro di scenari complessi e imprevedibili, che potrebbero influenzare non solo il suo cammino nel torneo, ma anche la dimensione politica del calcio internazionale. Scopriamo cosa potrebbe accadere.

Il countdown verso i Mondiali di calcio del 2026 – i primi della storia a 48 squadre e con sede tripartita in Stati Uniti, Messico e Canada – è cominciato. E con esso, anche le ombre della geopolitica tornano a proiettarsi minacciose sul calcio globale. A oggi, sono tredici le nazionali già qualificate per la fase finale: ai tre Paesi organizzatori si sono aggiunte le sudamericane Brasile, Argentina ed Ecuador, le asiatiche Iran, Australia, Uzbekistan, Giappone, Corea del Sud e Giordania, e la rappresentante dell'Oceania, la Nuova Zelanda. Ma una di queste tredici potrebbe presto non farne più parte.

