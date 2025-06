Mondiale per Club un solo giocatore dell’Inter nella Top XI della seconda giornata

Nel mondo del calcio, ogni partita racconta una storia e questa volta l’Inter emerge con forza, conquistando la sua prima vittoria nel Mondiale per Club 2025. Nonostante un’unica presenza nella Top XI della seconda giornata, il successo contro l’Urawa Red Diamonds segna un nuovo inizio sotto la guida di Chivu, portando entusiasmo e speranza ai tifosi nerazzurri. La strada verso la gloria è ancora lunga, ma questa vittoria apre nuove prospettive per il futuro.

Mondiale per club, comunicata da pochi minuti la Top XI della prima giornata. C’è un solo giocatore dell’Inter in formazione, out Lautaro. Prima vittoria dell’ Inter nel Mondiale per Club 2025. Il 2-1 contro l’ Urawa Red Diamonds regala a Chivu il primo successo sulla panchina nerazzurra e all’ambiente nerazzurro un po’ di serenità dopo il difficile finale della scorsa stagione.Tre punti importanti ma non risolutivi, perché i meneghini dovranno comunque sudarsi l’accesso al prossimo turno nell’ultima sfida dei gironi contro il River Plate. Diversi, ad ogni modo, i calciatori interisti che hanno avuto modo di mettersi in mostra nel match contro i nipponici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, un solo giocatore dell’Inter nella Top XI della seconda giornata

In questa notizia si parla di: club - inter - mondiale - giocatore

La guerra in Iran blocca Taremi! Il giocatore dell’Inter non può raggiungere la squadra negli USA per il Mondiale per Club. Le ultime - La guerra in Iran ferma Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, impedendogli di raggiungere la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club FIFA 2025.

Foto ufficiali per il mondiale per club ? I primi scatti anche di Nicola Zalewski da giocatore interamente dell’Inter! ? Vai su Facebook

Mondiale per Club - Inter, non buona la prima. I nerazzurri dominano contro il Monterrey ma alla fine è solo 1-1. Reti di Sergio Ramos e Lautaro, che si divora il gol partita. Palo di Canales per il Monterrey Vai su X

Cristiano Ronaldo ha detto ‘no’ al Mondiale per Club: CR7 avrebbe giocato contro l’Inter; Paganin: Lautaro è l'Inter, giocatore di valore assoluto; Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle: Lautaro dà la scossa, Carboni la vince.

Lo Monaco: "Il Mondiale per Club è una barzelletta. Napoli, il giocatore che non prenderei" - Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato del Mondiale per club soffermandosi anche sul Napoli di De Laurentiis e Antonio Conte. Segnala msn.com

Mondiale per Club, ecco la lista dei giocatori dell’Inter che sono partiti con Chivu - Sono 22 i nerazzurri scelti dal neo tecnico e dal suo staff per il torneo negli Stati Uniti in attesa dei rientri dalle Nazionali ... fcinter1908.it scrive