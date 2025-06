Mondiale per Club si chiude il girone B! Tre squadre a 6 punti Psg primo e Atletico che batte il Botafogo ma saluta la competizione

Il girone B del Mondiale per Club si conclude con emozioni e sorprese! PSG e Botafogo conquistano il pass per i quarti, mentre l’Atletico Madrid saluta la competizione, vittima di una differenza reti sfavorevole. Una fase intensa che ha dimostrato come nel calcio nulla sia scontato e ogni dettaglio può fare la differenza. Ora si apre il countdown verso le sfide successive, dove tutto può ancora succedere.

Mondiale per Club, si chiude il girone B! Passano Psg e Botafogo, fuori l’Atletico per differenza reti Si chiude ufficialmente il girone B del Mondiale per Club con i passaggi del turno di Psg e Botafogo, rispettivamente in quest’ordine, nonostante un parità di punteggio, a 6 punti, delle prime due classificate con l’Atletico Madrid, terzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, si chiude il girone B! Tre squadre a 6 punti, Psg primo e Atletico che batte il Botafogo ma saluta la competizione

In questa notizia si parla di: mondiale - club - chiude - girone

Mondiale per Club Inter, le date e gli orari delle partite del girone - L'Inter si prepara per il Mondiale per Club, con una serie di sfide nella fase a gironi a giugno negli Stati Uniti.

Mondiale per Club, l'Inter chiude il girone giovedì notte col River Plate: dove vedere la gara in TV Vai su X

Mondiale per club: Yildiz trascina la Juventus alla vittoria, 4-1 contro il Wydad e primo posto nel girone La seconda vittoria della Juventus in questo Mondiale per club porta la firma di un super Yildiz. Il numero dieci bianconero propizia l'autogol che sblocca l Vai su Facebook

La Juventus si qualifica da prima nel girone se...; Mondiale per Club, Juventus prima del girone se: tutte le combinazioni; Mondiale per Club, l'Inter chiude il girone giovedì notte col River Plate: dove vedere la gara in TV.

Mondiale per Club, si chiude il girone B! Tre squadre a 6 punti, Psg primo e Atletico che batte il Botafogo ma saluta la competizione - Passano Psg e Botafogo, fuori l’Atletico per differenza reti Si chiude ufficialmente il girone B del Mondiale per Club con i passaggi del turno di Psg e Botaf ... Secondo calcionews24.com

Atletico Madrid eliminato dal Mondiale, Psg e Botafogo agli ottavi di finale. I verdetti del Gruppo B - Con l'inizio della terza e ultima giornata dei gironi eliminatori la nuova competizione FIFA ha aggiunto ... Da msn.com