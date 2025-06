Mondiale per Club per la Juve una qualificazione agli ottavi da 28 milioni di euro

La Juventus, protagonista del Mondiale per Club negli Stati Uniti, si conferma protagonista con due vittorie convincenti che valgono già 28 milioni di euro. Dopo aver dominato l’Al Ain e il Wydad Casablanca, i bianconeri hanno raggiunto gli ottavi di finale, rafforzando la loro posizione e alimentando grandi speranze per un cammino ricco di successi. Se da un lato la squadra di Tudor mostra compattezza e determinazione, dall’altro...

La Juventus sembra avere sempre più motivi per sorridere. I bianconeri sono impegnati negli Stati Uniti per il primo Mondiale per Club e hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. Alla vittoria per 5-0 sull'Al Ain al debutto è seguita la convincente gara contro i marocchini del Wydad Casablanca, superati 4-1. Se da un lato la squadra guidata da Igor Tudor sembra compatta e vicina a trovare la propria strada, tatticamente e tecnicamente parlando, dall'altro la società applaude anche per motivi economici. Con la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, infatti, la Juventus ha portato a 28 milioni di euro la cifra incassata grazie all'evento.

Juventus e Inter agli ottavi del Mondiale per Club: quanto guadagnano in caso di qualificazione - La Juventus e l'Inter stanno vivendo un'emozionante avventura nel Mondiale per Club: oltre alla gloria, il torneo porta ricavi significativi.

