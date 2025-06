Mondiale per Club pareggio a reti bianche tra Salisburgo e Al-Hilal | si complica la qualificazione per Inzaghi?

Il Mondiale per Club si infiamma con il duello tra Salisburgo e Al-Hilal, che termina senza reti e apre nuovi scenari nella corsa agli ottavi. La gara, combattuta e ricca di tensione, mette a dura prova le ambizioni di Inzaghi e dei suoi. Mentre la qualificazione si complica, il torneo si conferma un palcoscenico imprevedibile e avvincente. Resta da scoprire se le sorprese sono dietro l’angolo o se il destino delle squadre sarà già scritto.

Pareggio senza gol tra Salisburgo e Al-Hilal: rimane aperta la classifica del girone F del Mondiale per Club L’Al-Hilal frena dopo l’ottimo debutto al Mondiale per Club e si complica la strada verso gli ottavi: contro il Salisburgo finisce 0-0, un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Simone Inzaghi. Nonostante una prestazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, pareggio a reti bianche tra Salisburgo e Al-Hilal: si complica la qualificazione per Inzaghi?

In questa notizia si parla di: mondiale - club - pareggio - salisburgo

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

MATCH REPORT - Salisburgo-Al Hilal 0-0: secondo pareggio in altrettante gare per #Inzaghi al Mondiale per Club ? [? @cla_damato] Vai su X

Il Mondiale per Club si apre con un pareggio: 0-0 tra Al-Ahly e l’Inter Miami nella gara inaugurale Vai su Facebook

Mondiale per Club: l'Al Hilal di Inzaghi pareggia 0-0 con Salisburgo; Juventus agli ottavi del Mondiale, contro chi gioca ora? Tre possibili avversarie; Juve-Manchester City per il primato del girone. Inzaghi, vincere e sperare.

Mondiale per Club, pareggio a reti bianche tra Salisburgo e Al-Hilal: si complica la qualificazione per Inzaghi? - Hilal: rimane aperta la classifica del girone F del Mondiale per Club ... Come scrive calcionews24.com

Al-Hilal-Salisburgo 0-0 al Mondiale per club: Inzaghi ora deve sperare nel Real - Il tecnico dei sauditi deve tifare per una vittoria dei blancos nella sfida contro gli austriaci nell'ultima partita del girone per qualificarsi. Scrive msn.com