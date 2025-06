Mondiale per club ondata di calore in arrivo negli Usa Si può giocare a 37 gradi? The Athletic

L'attenzione si accende sull'impatto delle alte temperature durante il Mondiale per club negli Stati Uniti. Con le previsioni di un'ondata di calore che porterà i termometri fino a 37°C, calciatori e tifosi si trovano di fronte a una sfida senza precedenti. È davvero indispensabile giocare in queste condizioni estreme? La risposta potrebbe cambiare il modo di vivere il calcio internazionale. Se vuoi scoprire cosa ne pensa l'Athletic, continua a leggere.

Al Mondiale per Club cresce la preoccupazione per le alte temperature negli Usa. E la prossima settimana sarà anche peggio, secondo le previsioni. Per calciatori e tifosi presenti negli stadi è un problema non da poco. Ma c’è davvero necessità di giocare con queste temperature? Tra l’altro alcune partite si disputano alle 12 ora locale. Ne ha scritto Athletic, di seguito riportiamo un breve estratto. Mondiale per club, ondata di calore in arrivo negli Usa. Sabato le temperature si avvicinavano ai 32 °C al Tql Stadium di Cincinnati mentre il Borussia Dortmund giocava contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per club, ondata di calore in arrivo negli Usa. Si può giocare a 37 gradi? (The Athletic)

